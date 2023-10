ROMA - Un'altra giornata animata dal lavoro delle due Procure che stanno indagando sulla vicenda: dopo aver ascoltato la deposizione di Sandro Tonali , la Procura della Repubblica di Torino è pronta a convocare Nicolò Zaniolo . Intanto è stato pubblicato il dispositivo che ufficializza ...

Scommesse, attesa per Zaniolo in Procura. Rivivi la diretta Corriere dello Sport

Tonali ha scommesso sul Milan: Europeo a rischio Sky Sport

Caso scommesse sempre più ricco di dettagli: i legali di Zalewski proclamano la sua estraneità alle accuse e promettono azioni contro chi lo ha leso ...(Tuttosport) Le similitudini sono tante: ci sono di mezzo le scommesse e pure la nazionale, quella inglese che Toney sognava in vista del mondiale in Qatar a suon di gol in Premier League. In attesa ...