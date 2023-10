Sciopero di treni e mezzi pubblici | un venerdì di disagi

(Di giovedì 19 ottobre 2023)a rischio nel settore dei trasportie per chi viaggia in treno, con iche riguarderanno soprattutto i pendolari. Epotrebbero esserci anche nel settore aereo e in quelli ...

...tram e metropolitane saranno interessati dallosempre per 24 ore in tutta Italia. A Roma fasce di garanzia da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle ore 17.01 alle ore 19.59. A Milano i...

Sciopero 20 ottobre 2023 di treni e mezzi pubblici: le fasce orarie e le corse garantite da Trenitalia a Italo Corriere della Sera

Tutto quello che c'è da sapere sullo sciopero di venerdì 20 ottobre WIRED Italia

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...Venerdì a rischio nel settore dei trasporti pubblici e per chi viaggia in treno, con i disagi che riguarderanno soprattutto i pendolari. E disagi potrebbero esserci anche nel settore aereo e in quelli ...