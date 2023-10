Sciopero del 20 ottobre 2023 Si fermano treni | scuole e autostrade | tutto quello che c’è da sapere

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Roma – L’Italia si ferma per unogenerale venerdì 20, cone mezzi pubblici a rischio per lo stop generale in tutta Italia. Lo stop di 24 ore, da Roma a Milano e suil territorio nazionale, avrà modalità e tempi diversi. In alcuni casi, infatti, la protesta inizierà invece a partire dal tardo pomeriggio di oggi.deiDalle ore 21.00 del 19 alle ore 21.00 del 20possono subire cancellazioni o variazioni, per unonazionale del personale del Gruppo FS,talia, Trenord etalia Tper. Frecce e Intercity circoleranno regolarmente. Iregionali ...