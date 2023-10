Sciame sismico nella notte | i Campi Flegrei tremano ancora

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Non c’è pace per la zona deivicino Napoli. Anche nel corso dell’ultima nottata la terra ha tremato. I sismografi hanno infatti registrato 13 scosse di terremoto, 12 delle quali nel giro di pochissimi minuti; la più forte alle 6, magnitudo 2.2, ad una profondità stimata di 2.7 chilometri. Insomma, unodi cui non si conosceil possibile sviluppo.Leggi anche: Dopo un mese e mezzo, nuova forte scossa di terremoto in Marocco Oltre alla scossa di terremoto più forte, di magnitudo 2.2, le altre scosse dell’ultimo, tutte localizzatestessa area dei, hanno avuto magnitudo variabile tra 0.2 e 2.0 e profondità tra 0.3 km e 2.4 ...