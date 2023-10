Sci alpino | Soelden supera il controllo neve! La Coppa del Mondo può partire | attesa per due giganti

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il primoneve è statoto: la Fis ha dato il via libera allo svolgimento delle prime gare delladel2023-2024 di sci. Nel weekend del 28-29 ottobre potranno regolarmente svolgersi i duedi apertura della stagione, che andranno dunque in scena sul ghiacciaio Rettenbach. Fino alla scorsa settimana si temeva che le due prove saltassero a causa della condizioni meteo tutt’altro che ideali per gli sport invernali, viste le temperature ben al di sopra della media stagionale, ma l’inversione climatica negli ultimi giorni ha decisamente cambiato le carte in tavola e così l’annata agonistica puòcome da programma. Appuntamento dunque a sabato 28 ottobre con il gigante femminile, seguito il giorno successivo dal gigante maschile. ...