Sci alpino | Lara Colturi | “Con l’Italia a Milano-Cortina 2026? Ora sto bene così Per Soelden deciderò all’ultimo”

(Di giovedì 19 ottobre 2023)ha da poco ripreso gli allenamenti con gli sci dopo l’infortunio rimediato lo scorso 7 febbraio, quando si ruppe il legamento crociato del ginocchio destro cadendo in allenamento alla vigilia dei Mondiali. La 16enne, che rappresenta l’Albania, punta a tornare in gara nelle prossime settimane e cercherà di essere protagonista nell’imminente stagione di Coppa del Mondo. La figlia di Daniela Ceccarelli aveva esordito nel massimo circuito internazionale durante la passata annata agonistica, raccogliendo come miglior risultato il 17mo posto nei giganti di Killington e Kronplatz.ha fatto il punto della situazione in un’intervista concessa a OA Sport, soffermandosi sulla propria condizione fisica e dando uno sguardo al futuro. Hai ripreso ad allenarti solo da pochi giorni. Come hai affrontato il ...