Sci alpinismo | Giulia Murada | “Non mi accontento della sola presenza alle Olimpiadi”

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Un nuovo sport verso Milano-Cortina 2026. Attesa per la prima uscita olimpica dello sci, che debutterà a Cinque Cerchi proprio in terra italiana. Il Bel Paese vuol far bene e tra gli atleti di punta c’è sicuramente, classe 1998, argento nella staffetta mista agli ultimi Mondiali. OA Sport ha intervistato in esclusiva l’azzurra al termine del Fisi Media Day, giornata di presentazione delle squadre degli sport invernali al Teatro Armani di Milano. Le sue parole: “Ormai lesono sempre più vicine. Due anni fa sembrava lontana e quasi irraggiungibile, invece ora è molto vicina. Ci sarà una gran lotta interna visto che il contingente parlamente di una donna ed un uomo al via. Cerco di lavorare con l’obiettivo di andarci e di fare bene, non mi accontenterei di fare una ...