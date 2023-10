Sbarco continuo di  fighter Espulso gambiano dell' Isis

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Nel 2016 una toga di Bologna sospese il fermo di Abdesalem. Adesso è bufera in Belgio: "Bisognava rispedirlo in Tunisia"

La conferma delle trattative frenetiche in corso in queste ore è arrivata dal nuovodel ... Ed è questoequilibrio tra diplomazia e guerra a scandire la vita di Israele, dei territori ...

Sbarco continuo: salvati nella notte 764 migranti, tra cui 70 donne e ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Il tema dello Sbarco tiene banco il Gazzettino di Gela

Attraverso una nota ufficiale il Cagliari comunica lo sbarco sulla piattaforma Whatsapp: tutte le info per potersi iscrivere Il Cagliari sbarca anche su Whatsapp. Attraverso una nota ufficiale il club ..."Le tende non possono essere una soluzione per lungo tempo, ma con 400 arrivi sulla Liguria era l'unica soluzione praticabile" ...