(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il tecnico del, Dionisi spera didall'infortunio Matheus, titolare fisso del centrocampo, per la partita con la. In alternativa Racic o Obiang al fianco di Boloca. ...

Il tecnico del, Dionisi spera di recuperare dall'infortunio Matheus Henrique, titolare fisso del centrocampo, per la partita con la Lazio. In alternativa Racic o Obiang al fianco di Boloca. In difesa ...

Sassuolo: speranza di recuperare Henrique per la Lazio Agenzia ANSA

Lazio, nessuna lesione per Immobile: speranza Sassuolo Fantacalcio ®

Il tecnico del Sassuolo, Dionisi spera di recuperare dall'infortunio Matheus Henrique, titolare fisso del centrocampo, per la partita con la Lazio. In alternativa Racic o Obiang al fianco di Boloca.Emil Roback è scomparso. Il giovane attaccante di proprietà del Milan, ma in prestito al Norrkoping, club della massima serie svedese, non ...