Sangiuliano toglie 100 milioni al fondo per il cinema | il Pd | ' Scellerati | è una cosa senza precedenti'

Mancava, invece, anche chi, come il ministro della Cultura, secondo quanto documenta Il Domani, offre spontaneamente in sacrificio al ministro dell'Economia i propri settori sotto la ...

La Lega chiede a Sangiuliano di cacciare Greco. Peccato non sia ... L'HuffPost

Crociata Lega contro il direttore del museo egizio di Torino, la ... Dire

Dopo l’esclusiva di Domani sulla lettera di Sangiuliano a Giorgetti, il regista premio Oscar per la Grande Bellezza commenta: «Colpito un sistema in piena occupazione» «Il ministro della Cultura non ...Il ministro della Cultura, in un documento, sacrifica un intero settore, mettendo a disposizione una cifra più alta rispetto a quella chiesta dal Mef per le riduzioni delle spese imposte dalla manvora ...