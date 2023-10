San Siro | il Comune di Milano annuncia ricorso al Tar per il vincolo!

Leggi su inter-news

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ildiha pubblicato una nota ufficiale sul proprio sito. Arriva l’annuncio delal Tar per il vincolo culturale al secondo anello dello stadio San. Inter ovviamente interessata. COMUNICATO – L’Amministrazione comunale presenteràdavanti al TAR per la Lombardia-per ottenere l’annullamento del parere positivo della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di, formulato il 26 luglio 2023, nonché del parere positivo della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia, del 27 luglio scorso, relativi alla sussistenza dell’interesse culturale per il secondo anello dello Stadio di San. Ilriguarda anche la dichiarazione della ...