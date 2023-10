SamuSpina | chi è il nuovo allievo di Amici 23 | ecco chi ha perso la sfida

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Nella nuova registrazione di23 c’è stata anche la prima eliminazione dell’edizione. Spacehippiez è stato messo inimmediata da Anna Pettinelli ed ha. Al suo posto è entrato: scopriamo chi è., chi è ildi23è ildi Anna Pettinelli. Dopo aver esordito... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Al suo posto è entrato: scopriamoè.è il nuovo allievo di Amici 23è il nuovo allievo di Anna Pettinelli . Dopo aver esordito con il singolo 'Come si Fa' e ...

Samuspina, chi è il cantante e producer scelto da Apple Music per Up Next Italia ilmessaggero.it

Samu Spina, chi è il nuovo alunno cantante di Amici 23 Biccy

SamuSpina è il nuovo allievo di Anna Pettinelli. Dopo aver esordito con il singolo “Come si Fa” e averci introdotto nel suo universo con “Cercavo Te”, Samuele ha lanciato il nuovo singolo “Se ti Va”.10 anni insieme e quattro dischi. I VILMA in questi mesi con il loro singolo hanno fatto riaffiorare una premurosa richiesta, per molti caduta in disuso: “Chiama quando arrivi“. La band emo punk sarda ...