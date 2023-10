Samu Spina | chi è il nuovo alunno di Amici 23

(Di giovedì 19 ottobre 2023) C’è unnella classe della 23esima edizione didi Maria De Filippi, è un cantante e si chiama. All’anagrafe semplicementeele (è il suo reale cognome),è entrato nella scuola didi Maria De Filippi grazie ad Anna Pettinelli che lo ha messo in sfida contro SpaceHippiez che ha avuto la peggio ed è stato costretto a lasciare la classe. Di lui sappiamo poco se non che ha aperto il concerto di Tananai al Roma Summer Fest lo scorso mese. Oltre a cantare è anche un deejay e sul suo profilo Instagram sono numerose le serate che ha fatto dietro la consolle. L'articolo proviene da Biccy.it.

Nuova registrazione di Amici e altre gare di canto e ballo per i ragazzi della classe: giudici del giorno Rkomi, Fiorella Mannoia e Eleonora Abbagnato. Gare, compiti e confronti per i 20 allievi della classe nello speciale di Amici che andrà in onda su Canale 5 domenica 22 ottobre.