Sami Zayn | si torna a sognare in grande?

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Con il passaggio a Smackdown di Owens si è ufficialmente sciolto il tag-team tra lui e. Questa scelta era nell’aria da quando Jey è arrivato a Raw e ho apprezzato che lo split della coppia non sia avvenuto con il turn heel di uno dei due. Se fosse andata in questo modo, ci saremmo probabilmente ritrovati di fronte all’ennesimo feud tra amici di cui possiamo anche fare a meno. Oltretutto è giusto che i due tornino a lottare in singolo, la parentesi in team aveva il suo senso nel percorso che hanno fatto contro la Bloodline, ma viste le loro qualità è giusto che abbiano nel mirino obiettivi individuali. È proprio di questo che voglio parlare nell’editoriale odierno, ovvero di cosa possiamo aspettarci daora che èto a lottare in singolo. L’ultima volta che lo abbiamo visto in questa condizione era nel momento più ...