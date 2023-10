Salvini saluta il ministero | si torna al Papeete

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Parlare di strade e ponti è servito solo a trasformare il Capitano in Capomastro. Il nemico alle porte – Hamas, terrorismo ma anche magistratura – rende molto di più. Un tripudio di sangue e una teoria di maiuscole per il ritorno della Bestia in vista delle elezioni europee