(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il 4 novembre la Lega promuoverà a Milano una manifestazione "In nome di Oriana Fallaci per difendere l'Occidente". Per il Ministro alle infrastrutture e trasporti Matteo, oggi a Bolzano in ...

Per il Ministro alle infrastrutture e trasporti Matteo, oggi a Bolzano in vista delle elezioni amministrative, "per la pace, per i diritti, per la libertà, per il rispetto delle ...

Salvini, manifestare per pace e libertà, è sempre giusto Giornale di Brescia

Salvini, manifestare per pace e libertà, è sempre giusto - Ultima ora ... Agenzia ANSA

Salvini convoca una manifestazione sui valori occidentali a Milano Il ministro delle Infrastrutture spiega meglio il suo punto di vista: sì a libertà di pensiero e diritto di manifestare senza ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...