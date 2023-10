Salvini dia retta a Piantedosi ed eviti almeno la maglietta con Maometto

Leggi su formiche

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il ministro degli Esteri, nonché leader del partito che fu di Silvio Berlusconi, Antonio Tajani, l’ha detto chiaramente: “Forza Italia non parteciperà”. Il ministro della Difesa, nonché fondatore di Fratelli d’Italia, Guido Crosetto è stato chiaro: “Se l’ideologia riparte, basta poco per un attentato”. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto filtrare la propria contrarietà. Contrarietà analoga a quella del ministro dell’Interno Matteo, il quale ieri confidava il timore che soffiando sulla piazza anti islamica si esponga l’Italia al rischio attentati. Questo dice il buonsenso, ma il buonsenso non è la dote che più appartiene a Matteo. Com’era prevedibile, il leader della Lega è rimasto isolato: l’idea di convocare il 4 novembre a Milano una manifestazione anti islamica nel nome di Oriana Fallaci non piace a nessuno dei ...