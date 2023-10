Salva mia sorella Karina | da Israele | un drammatico appello a Giorgia Meloni

Leggi su liberoquotidiano

Noa Aruev, 19 anni, di Gerusalemme è una soldatessa di Tsahal, le forze di difesa israeliane. Sabato 7 ottobre all'alba, dopo un furioso combattimento é caduta nelle mani dei terroristi di Hamas. Lei e il suo plotone hanno lottato disperatamente, prima di essere circondati e catturati. Questa donna soldato si trovava in una base militare a sud, a poche centinaia di metri dal kibbutz Re' im, in cui si stava svolgendo il festival musicale Universo Parallelo-Israel Edition. Il kibbutz è stato il teatro di un'invasione da parte dei terroristi di Hamas che qui hanno compiuto un vero e proprio massacro uccidendo oltre 280 ragazzi. Secondo alcuni testimoni, Noa Aruev, dopo essere ripiegata dalla base militare ormai persa, ha raggiunto con altre tre soldatesse il kibbutz per ...