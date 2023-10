Salute | Podestà Food Allergy Italia APS | Adrenalina in farmacia e luoghi pubblici contro anafilassi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Le allergie possono manifestarsi in soggetti, adulti o meno, che non ne hanno mai sofferto. Inoltre, le reazioni allergiche possono essere imprevedibili e non uguali nel corso della vita di una persona. Si può però rispondere attraverso la somministrazione tempestiva, per via intramuscolare, diauto-iniettabile, un dispositivo che è in grado di erogare una quantità unica e predosata di. Per fermare questi episodi mortali anzitutto si potrebbe cominciare a rendere l'salvavita sempre disponibile, anche neicome scuole, ristoranti, ecc. E' imprescindibile permettere ai cittadini di reperire gli auto-iniettori nellapiù vicina a casa e averli con sé in ogni momento". Così Marcia ...