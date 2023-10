Salute | 75% italiani si sente bene o molto bene | record in Puglia e ultima Sardegna

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Milano, 19 ott. (Adnkronos) - In Italia 75 adulti su 100 giudicano il proprio stato dipositivamente, dichiarando di sentirsi. Una quota che sale e tocca il suo massimo in due regioni/province autonome:(83,3%) e provincia di Bolzano (81,5%). Mentre le regioni con la punta minima di soddisfatti delle proprie condizioni (e quindi con la quota più alta di 'scontenti' della propria) sono la(66,2%) e la Basilicata (66,8%). Sono alcuni dei dati che emergono dalle sorveglianze Passi e Passi d'Argento, aggiornati al biennio 2021-2022. A livello nazionale solo una piccola percentuale (meno del 3%) degliadulti riferisce di sentirsi male o ...

Milano, 19 ott. (Adnkronos Salute) - In Italia 75 adulti su 100 giudicano il proprio stato di salute positivamente, dichiarando di sentirsi bene o ...