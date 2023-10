Saltburn | la recensione del film con Jacob Elordi e Barry Keoghan

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il, 2023. Regia: Emerald Fennell. Cast:, Rosamund Pike, Richard E. Grant, Carey Mulligan. Genere: Commedia, Grottresco. Durata: 127 minuti. Dove l’abbiamo visto: Alla 18° Festa del Cinema di Roma, in anteprima stampa. Trama: Uno studente universitario di umile estrazione sviluppa un’ossessione malsana per un suo compagno di studi, rampollo di una famiglia ricca e aristocratica. Non era semplice indossare correttamente quei pesanti stivali da fulminante esordio cinematografico, eppure l’attrice e sceneggiatrice britannica Emerald Fennell lo ha fatto con caparbia ed immenso talento dietro la macchina da presa. In veste di regista aveva esordito nel 2020 con l’originale revenge movie Una donna promettente, con ...