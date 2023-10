Saltburn | il nuovo poster ci da qualche spoiler sull’uscita del film di Emerald Fennell

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 ottobre 2023), diretto dal premio Oscar, sta per arrivare nei cinema. E come ogni buona campagna social che si rispetti, è stato rilasciato unprima dell’uscita del trailer. Nelcompaiono, tra gli altri, Barry Keoghan, Jacob Elordi e Rosamund Pike. Ilarriverà nelle sale a fine novembre, e avrà avversari degni di nota: Napoleone di Ridley Scott e The Hunger Games di Francis Lawrence: La Ballata dell’Usignolo e del Serpente.: ilci dadelInizialmente previsto per un’uscita breve il 22 novembre e un’uscita estesa una settimana dopo, il ...