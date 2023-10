Salerno | Tommasetti | “De Luca contraddice un’amministrazione in totale confusione”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Le bacchettate di Deall’amministrazione salernitana sono una conferma del clima diche si vive in Municipio”. L’osservazione arriva da Aurelio, consigliere regionale della Campania della Lega, che commenta così le parole del governatore sulla gestione del centro storico e in merito ai lavori sul corso Vittorio Emanuele. “Parole molto dure che presentano due ordini di problemi – sostiene– Da un lato Desi riappropria del ruolo di sindaco mettendo bocca in questioni che atterrebbero alla sola amministrazione comunale. Dall’altro è uno schiaffo agli operatori commerciali, ritenuti responsabili del caos nel centro storico in quanto colpevoli di una presunta invasione di tavolini e musica ad alto volume”. Per il consigliere regionale ...