Salario minimo | Scotto Pd | ' Il governo impoverisce i lavoratori | l' 11 novembre saremo in piazza'

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ilè uno dei temi più caldi che l'opposizione sta contrapponendo alMeloni. Una tutela per le fasce più deboli della popolazione lavoratrice che la destra non sembra voler ...

Ilè uno dei temi più caldi che l'opposizione sta contrapponendo al governo Meloni. Una tutela per le fasce più deboli della popolazione lavoratrice che la destra non sembra voler ...

Salario minimo, rinvio e scontro in Aula. Il centrodestra non vota compatto Corriere della Sera

L’Accademia di San Luca di Roma ospita la mostra "di Paolo Portoghesi. Sguardo, parole, fotografie" Con il libro Nella città invisibile Gianmarco Parodi vince una sfida non da poco: quella di usare ...(Adnkronos) – “La scelta di rinviare la discussione in Commissione Lavoro sulla proposta di legge finalizzata all’istituzione del salario minimo era un atto dovuto in quanto rispettoso della proposta ...