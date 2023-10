Sai come far vivere per sempre i tuoi Ciclamini? Il segreto che pochi conoscono | parola di esperti

Leggi su informazioneoggi

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Isono i fiori più amati dell’autunno e dell’inverno e grazie a poche accortezze possiamo farlimolto a lungo. Spesso proprio nella stagione fredda riceviamo in regalo un vaso die potremmo pensare che poi in estate moriranno. Niente di più sbagliato: se riusciamo a dare ai fiori dal colore iconico le giuste cure, ci ritroveremo con piante praticamente eterne. Per coltivare i“in eterno” basta usare un piccolo trucco – InformazioneOggi.itSicuramente abbiamo dalla nostra parte il fatto che isono fiori notoriamente molto resistenti, che non temono il gelo, e che possono essere coltivati sia in casa che in giardino. Ma se volgiamo averliin salute basterà adottare un semplice trucco, che riguarda l’illuminazione. Ecco il ...