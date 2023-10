SAG-AFTRA invita i suoi membri a festeggiare Halloween senza costumi legati a film e serie degli studios

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il sindacatoattori americani ha chiesto ai, essendo ancora in corso lo sciopero, di non indossarediispirati aie alle. SAG-hato ia prestare attenzione al costume diche sceglieranno tra poche settimane, condividendo una guida per spiegare come possono evitare di andare contro le regole dello sciopero. Il sindacatoattori americani ha infatti spiegato come continuare a esprimere la propria solidarietà alle proteste pur divertendosi. Le regole perI consigli di SAG-sono di scegliere ...