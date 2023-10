Rugby | per la Benetton Treviso è l’anno in cui puntare al doppio playoff

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Prende il via questo fine settimana l’UnitedChampionship e prende il via questo fine settimana una nuova stagione per la. La squadra veneta è reduce dall’undicesimo posto della scorsa stagione, ma anche dalla semifinale di Challenge Cup. Una stagione in chiaro e scuro, dunque, ma ora per i ragazzi di Marco Bortolami è il momento di fare il salto di qualità ea conquistare iin entrambi i tornei. In estate la rosa ha visto un bel cambiamento, con gli arrivi dell’ex stella degli All Blacks Fekitoa, ma anche il ritorno dell’esperto Snyman, dell’ala azzurra Odogwu e dell’altro azzurro, il pilone Zilocchi. A loro si aggiungono il giovane talento Iachizzi, il mediano di mischia Casilio e l’ex Zebra Koegelenberg. Di contro, sono pochi gli addii di peso, dove vale la ...