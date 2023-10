Rugby | le formazioni di Nuova Zelanda e Argentina per la semifinale dei Mondiali

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Si avvicinano le semifinali dellaWorld Cup 2023 e domani sera a Parigi saranno All Blacks ea giocarsi il primo posto disponibile nella finalissima.che parte con i netti favori dei pronostici, ma Pumas che vogliono scioccare il mondo e conquistare per la prima volta l’ultimo atto iridato. E i due tecnici hanno annunciato leche scenderanno in campo. Due i cambi per larispetto alla vittoria contro l’Irlanda nei quarti. La più importante, e non solo per motivi sportivi, è il ritorno all’ala di Mark Telea. Il giocatore era stato sospeso per essere tornato tardi al raduno prima dei quarti, ma ora la punizione è finita e Ian Foster lo ha a disposizione per la, sacrificando Leicester ...