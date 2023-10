Rrahmani in campo dal primo minuto | farà coppia con Natan

... alle 15, si gioca a Verona e il tecnico francese ha già recuperato il kosovaro Amircome ... Cerco di ripagarli con tutta la mia energia e forza di volontà sul. Mio padre è sempre stato ...

Natan con Rrahmani in campo un mese dopo: un imprevisto condizionò Garcia Tutto Napoli

Natan, i motivi del suo acquisto da parte del Napoli. C'entra anche Rrahmani AreaNapoli.it

Il difensore della Roma ha disputato solamente 3 partite a causa di un infortunio che, per ora, non sembra in via di risoluzione nel breve periodo. Stesso discorso per Rrahmani che ha giocato 3 incont ...Il giocatore brasiliano giocherà a Verona al fianco di Rrahmani, sarà la prima volta per i due difensori azzurri.