(Di giovedì 19 ottobre 2023) Roma, 19 ott. - "L'è una malattia autoimmune rara ma non ècome tale. Quindi per prima cosa è necessario l'intervento della politica affinché venga inserita all'interno ...

Lo ha detto all'Adnkronos Salute Alfredoprofessore associato presso la Clinica dermatologica Policlinico Umberto l'Università Ladi Roma, intervenendo alla presentazione di "Alopecia ...

Rossi (Sapienza), 'alopecia areata patologia non riconosciuta' Adnkronos

comunicato stampa Grottammare: Natale a Teatro, stagione di ... Vivere San Benedetto

“L'alopecia areata è una malattia autoimmune rara ma non è riconosciuta come tale. Quindi per prima cosa è necessario l’intervento della politica affinché venga inserita all'interno dei Lea, Livelli e ...Visite gratuite in 26 ospedali italiani, iniziativa presentata al ministero della Salute ...