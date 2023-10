Roncone | «Italia? Titolare una riserva dell’Inter e una della Roma!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 19 ottobre 2023) L’ha perso l’Inghilterra per 3-1 a Wembley.si esprime sui giocatori in campo, citati unoe unoRoma GAP ? Fabrizio, su Tutti Convocati, parla dell’contro l’Inghilterra: «Giocavi con Frattesi che è una, El Shaarawy che è unaRoma. La dimensione nostra è quella. A noi vai di lusso se Spalletti riuscisse a mettere in piedi una sorta di Atalanta in chiave Nazionale, ovvero di una squadra con una sua identità chiara e con una certa filosofia di calcio ma senza campioni». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte ...