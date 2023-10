Ronaldo | un amico d’infanzia | «Prendevamo gli avanzi del McDonald’s per mangiarli di nascosto»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 19 ottobre 2023) E’ risaputo che l’infanzia abbia rappresentato un periodo difficile per Cristiano. Quello che oggi risulta uno degli atleti più pagati e vincenti della storia dello sport nasce da un’umile famiglia dell’isola di Funchal da una cuoca di una scuola elementare e da un giardiniere del comunale un fan dell’attore e presidente degli Stati Uniti d’America Ronald Reagan. Un suo, Fabio Paim, ex compagno alle giovanili dei Leões, è stato intervistato da The Sun: «La prima volta che ho incontratoavevo 8 anni, giocavo già allo Sporting e andammo a giocare un torneo nella provincia di Madeira. Era già un vincente, uno che si allena sempre duramente e che odia tremendamente perdere. In realtà non abbiamo giocato tantissimo assieme essendo io più piccolo di lui di tre anni, ma eravamo molto amici ...