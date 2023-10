Ron e le guerre | “Non credo nell’impegno politico degli artisti”

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 19 ottobre 2023) (Adnkronos) – "Non mi ritengo, anzi non sono, un cantautore 'impegnato', come piaceva dire una volta… Non ho mai mescolato la musica con la politica o con l'ideologia, mai". Ron – che domani a Sanremo riceverà il 'Premio Tenco' alla carriera – ribadisce la sua posizione, intervistato dall'AdnKronos a proposito della posizione che un cantautore e più in generale un artista dovrebbe prendere davanti a tragedie come leche, in Ucraina come in Medio Oriente, sono scoppiate alle porte terrestri e marittime dell'Europa: intervenire con la sua arte, esporsi in prima persona, far riflettere, continuare a regalare solo emozioni… qual è, se ce n'è uno, il compito dell'uomo di spettacolo? "Ognuno deve fare quel che sa fare – risponde lapidario Ron – E nessuno deve sentirsi obbligato a fare qualcosa perché la fanno anche altri… Anzi, è deleterio seguire la 'moda' ...