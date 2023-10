Roma | travolta e uccisa da Suv mentre attraversa in centro | alla guida un uomo di 78 anni

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Altro incidente in mattinata a, morto un 21enne investito da auto Sempre a, ma sulla via Flaminia, un ragazzo di 21è morto dopo essere stato travolto in mattinata da un'auto. Il ...

Altro incidente in mattinata a, morto un 21enne investito da auto Sempre a, ma sulla via Flaminia, un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere stato travolto in mattinata da un'auto. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea in fin di vita ed è deceduto poco ...

Roma, turista travolta e uccisa da Suv mentre attraversa sulle strisce Sky Tg24

Travolta e uccisa da Suv mentre attraversa in centro Roma ... Agenzia ANSA

Un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere stato travolto questa mattina da un'auto a Roma sulla via Flaminia. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea in fin di vita ed è morto poco ...Morto investito un ragazzo a Roma. Nella mattinata di giovedì un 21enne è stato travolto sulle strisce pedonali, forse da due mezzi, di fronte alla stazione di Labaro , sulla via Flaminia. È deceduto ...