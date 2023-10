Roma | travolta e uccisa da Suv mentre attraversa in centro - Alla guida c' era un uomo di 78 anni

(Di giovedì 19 ottobre 2023) commenta Una turista italiana è morta ininvestitava sulle strisce in via del Teatro Marcello. La donna, che era in compagnia del marito, è stata falciata da un Suv, ...

Dramma in centro a Roma. Laura Pessina, turista milanese di 58 anni è stata travolta da un Suv mentre attraversava sulle strisce in via del Teatro Marcello ed è ...La 155esima vittime sulle strade della Capitale è una turista milanese di 58 anni, falciata sulle strisce pedonali, nel centro Storico, mentre attraversava ...