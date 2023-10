Roma | scende dal pullmann per andare dal Papa e viene uccisa sulle strisce pedonale

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Pubblicato il 19 Ottobre, 2023 Incidente mortale in centro a, su via del Teatro di Marcello, tra il Campidoglio e il Circo Massimo.Una turista milanese, Laura Pessina, 58 anni, è morta nell’ospedale Santo Spirito didopo essere stata investita, lunedì, da una Mercedes color sabbiapedonali. Era appena scesa dalturistico, che aveva portato alcuni pellegrini nella Capitale per assistere all’Angelus del. Secondo una prima ricostruzione la donna, nativa di Brugherio, in provincia di Monza, e parrucchiera, prima con negozio poi a domicilio (era anche molto attiva nella compagnia teatrale del paese, per cui si prestava a dare un mano per trucco e parrucco prima di ogni recita), si trovava in compagnia del marito, Roberto Manzoni, e della suocera ...

Prezzi alle stelle, agricoltori più poveri. Cia scende in piazza a ... CIA Trentino

Lotta al bullismo e al cyberbullismo: Roma Capitale scende in campo Corriere dello Sport

(Adnkronos) – La scelta è stata quella di “girare di notte per raccontare Roma, come se il Tevere fosse il Mecong, in mezzo all’Apocalisse. Detto fra noi ormai l’unica via percorribile senza buche e s ...Il difensore non scende in campo dalla terza giornata e nonostante la sosta non è riuscito a recuperare dal suo infortunio Ancora problemi fisici per ...