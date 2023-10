Roma | investito davanti alla stazione Labaro | morto un 21enne

Era statostamattina, 19 ottobre, intorno alle 7 in via Flaminia , a, all'altezza della stazione Labaro . È morto poco dopo l'arrivo in ospedale in gravi condizioni. Le ferite che aveva ...

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 21 anni investito due volte sulle strisce pedonali davanti alla stazione di Labaro, periferia Nord di Roma, nella mattinata di oggi, giovedì 19 ottobre. Come riporta ...ROMA, 19 OTT. Una turista italiana è morta in centro a Roma investita mentre attraversava sulle strisce in via del Teatro Marcello. Secondo quanto si apprende dalla polizia locale la donna, che era in ...