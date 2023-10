Roma | inseguimento tra Bracciano e Civitavecchia | spari in aria e carabinieri feriti

(Di giovedì 19 ottobre 2023) (Adnkronos) – Folleintorno alle 12.30 in via Aurelia, tra, in provincia di, coninnel tentativo di fermare la macchina. E’ tutta da accertare la dinamica di una corsa ripresa dai cellulari e postata sui social. Nel video una gazzella deisfreccia dietro un Doblò in fuga, costretto a fermarsi al porto di Traiano. Isarebbero rimasti. L'articolo proviene da Italia Sera.

Folleintorno alle 12.30 in via Aurelia, tra Bracciano e Civitavecchia, in provincia di, con spari in aria nel tentativo di fermare la macchina. E' tutta da accertare la dinamica di una ...

Roma, inseguimento su via Aurelia: spari in aria e carabinieri feriti Adnkronos

Inseguimento folle a Civitavecchia, carabinieri sparano in aria e speronano l’auto in fuga: 4 feriti Repubblica Roma

(Adnkronos) – Folle inseguimento intorno alle 12.30 in via Aurelia, tra Bracciano e Civitavecchia, in provincia di Roma, con spari in aria nel tentativo di fermare la macchina. E’ tutta da accertare l ...Dopo pochi chilometri è stata raggiunta proprio dai suoceri che si erano lanciati all'inseguimento della ragazza ... di Latina mentre la consorte presso il carcere di Rebibbia di Roma.