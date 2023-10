Roma | il ristorante di pesce preferito dei vip

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 ottobre 2023), la dolce vita passa anche dal cibo. La Città Eterna è un grande esempio di tradizione e gusto: ildai vip., la dolce vita non è solo uno stato d’animo che ha dato vita a un film senza tempo. Aci si può perdere in un lusso che non si quantifica soltanto in denaro. Essere ricchi aiuta, ma bisogna anche saper scegliere. La Città Eterna in questo rende la vita difficile a molti: avere disponibilità economiche non significa necessariamente sapere dove andare. L’importante è conoscere i propri desiderata. La Capitale d’Italia permette – in termini di opzioni – di fare tutto a qualsiasi ora. Vuoi mangiare a tarda serata, oppure la mattina presto? È possibile. Preferisci un cocktail stravagante a orari in cui altri prenderebbero un cappuccino e cornetto? ...