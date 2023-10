Roma | il Parlamento dice “sì” al museo della Shoah nella Capitale

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Applausi e unanimità al. La Camera dei deputati ha approvato giovedì 19 ottobre l’istituzione del. Il testo è stato accolto a Montecitorio all’unanimità, con 283 voti a favore e nessun contrario. Un momento storico dopo 20 anni di attese e tre giunte capitoline disponibili negli anni alla sua erezione, che si appresta a diventare realtà. La proposta è stava avanzata dal ministroCultura, Gennaro Sangiuliano, che ha tenuto a ringraziare “ilper la qualità del dibattito che si è sviluppata e per la convergenza. Grazie poi al presidente del Consiglio Meloni per aver sostenuto questa mia proposta con tutto il governo”. Stanziati 4 milioni di euro per il...

...cinema perGian Luca Farinelli , il presidente della commissione Cultura del Senato Roberto Marti e, da Bruxelles, Massimiliano Smeriglio , membro della commissione Cultura del...

Il museo della Shoah di Roma si farà. Il parlamento approva la legge RomaToday

