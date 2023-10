Roma | evacuata scuola ebraica | ma era esercitazione

Leggi su italiasera

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Sembrava un vero allarme bomba, al Ghetto ebraico di, quello scattato nelle scorse ore. Dopo una telefonata al 112, ladella Comunità è statae gli studenti sono stati condotti in un luogo sicuro. Intanto sul posto sono giunti gli artificieri, per bonificare l’area si diceva. Ma non c’era nulla di vero. È stato chiarito che si trattava di un’dellastessa, organizzata per mettere a punto il piano di sicurezza e di evacuazione in caso di necessità. L’allerta è altissima al Ghetto, dopo l’attacco ad Israele e in occasione, lunedì 16 ottobre, dell’80esimo anniversario del rastrellamento degli ebrei. Alla cerimonia aveva partecipato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Pochi giorni prima la premier Giorgia Meloni aveva ...