Roma | due pedoni travolti in poche ore | uccisi mentre attraversavano sulle strisce una donna e un 21enne

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere stato travolto questa mattinaattraversavapedonali a, sulla via Flaminia. L’incidente è avvenuto attorno alle 7 di oggi, giovedì 19 ottobre. Secondo quanto ricostruisce Repubblica, il giovane, Gabriele Sangineto, attraversava la via Flaminiapedonali per raggiungere la stazione Labaro quando sarebbe stato investito prima da un Doblò che procedeva in direzione centro, poi anche da un taxi Toyota che viaggiava nel senso di marcia opposto. Soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea, il ragazzo è apparso subito in condizione disperate, ed è deceduto poco dopo. I due automobilisti sarebbero sottoposti ai test alcolemici di rito all’ospedale San Filippo Neri, e uno dei due sarebbe ...