Roma | controlli dei Carabinieri nel quartiere Trionfale | 2 persone arrestate e altre 3 denunciate

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 ottobre 2023)straordinari deinel. I Militari dell’Arma hanno eseguito, nelle scorse ore, una serie di verifiche finalizzate al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado. Il bilancio dell’attività è di 2finite in manette ein stato di libertà. Come perzone della Capitale, dal Vaticano (sorvegliato speciale in queste ore), passando per il centro e le periferie, anche nelè stato predisposto un servizio mirato dei; complessivamente sono state 85 leidentificate e oltre 30 i veicoli attenzionati. Ma ecco i particolari. I...