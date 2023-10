Roma | controlli al Trionfale | 3 persone denunciate e 2 arrestate

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 ottobre 2023) CRONACA DI– I Carabinieri della Compagnia dihanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere, con l’obiettivo di contrastare l’illegalità e il degrado. Durante l’operazione, sono state effettuate 85 identificazioni. Come risultato dell’azione, duesono state, mentre altre tre sono statein stato di libertà. Tra gli individui identificati, un uomono di 40 anni è stato scoperto come destinatario di un ordine di esecuzione pena, con una condanna a 17 mesi di reclusione per violazioni ripetute degli obblighi imposti dall’Autorità Giudiziaria. Un cittadino italiano di 50 anni, già sottoposto all’obbligo di firma in caserma, è stato arrestato in conformità ...