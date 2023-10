Roma | con camion tampona auto e scappa

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 ottobre 2023) CRONACA DI– L’altro ieri, nel primo pomeriggio, in Via della Muratella, si è verificato un incidente stradale. Uncarro hato violentemente un’Lancia Y guidata da una donna di 58 anni e poi è fuggito senza prestare soccorso. La polizia diCapitale, in particolare il XI Gruppo Marconi, ha condotto indagini accurate e in meno di due ore ha rintracciato il mezzo e l’autista, un uomo di 34 anni. Quest’ultimo è stato denunciato all’rità Giudiziaria per i reati di fuga e omissione di soccorso. Inoltre, il conducente del furgone, che aveva cercato di giustificare i danni alla carrozzeria con un urto contro un muro, ha avuto la patente di guida ritirata dagli agenti.