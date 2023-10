Roma | artificieri a via Cola di Rienzo | falso allarme bomba per un trolley abbandonato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 ottobre 2023)si prepara per prevenire gli attentati terroristici. Dopo l’esercitazione andata in scena in una scuola del Ghetto Ebraico nel Centro Storico, oggi glidella Polizia si sono presentati nei presso viadiper unterrorismo. Una squadra si è presentata sul posto, con un agente equipaggiato adeguatamente per disinnescare una potenzialenella zona all’interno dida viaggio. Il controllo dell’agente, fortunatamente, ha dimostrato come nella valigia non ci fosse nessun esplosivo Ilsospetto nella zona di viadiQuesta mattina presto, una squadra disi è presentata a viadi ...