Rocky in lutto | è morto l’amato attore della saga cinematografica

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tutti coloro che hanno lavorato nellasono inper la scomparsa del noto e amato. Èuno degli attori veterani di Hollywood. Era noto in tutto il mondo per aver prestato il suo volto al personaggio di Paulie Pennino nellasportiva che lo ha visto essere il migliore amico e cognato diBalboa. Èuno degli attori di(Instagram @balboa ) – chenews.itLa settima arte è inper la morte di Burt Young, all’anagrafe Gerald Tommaso DeLouise. A dare la notiziascomparsa dell’noto per il suo ruolo nella serie...

La boxe, inIV, diventa una valvola di sfogo, ma anche un modo per cercare di affrontare il dolore ed elaborare il. Per Sylvester Stallone era importante riuscire a trasmettere tutte ...

Lutto per i fan di Rocky: è morto Burt Young, amatissimo interprete di ... Best Movie

Lutto nel cinema, è morto Burt Young, il cognato di Rocky BlogSicilia.it

Tutti coloro che hanno lavorato nella saga cinematografica Rocky sono in lutto per la scomparsa del noto e amato attore. È morto uno degli attori veterani di Hollywood. Era noto in tutto il mondo per ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...