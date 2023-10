Rivoluzione piazza Venezia | modifiche al traffico per i lavori della metro C

Leggi su iltempo

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Nuovain arrivo per la viabilità in. A partire da sabato il transito dei veicoli sarà consentito solo dal lato del palazzo delle Generali, per lasciare spazio al cantiereC, e sulla strada verrà imposto il doppio senso di marcia. Sarà quindi interdetto il passaggio di fronte a Palazzo. Chi arriva da via Cesare Battisti, spiega il Campidoglio illustrando la nuova disciplina del, potrà proseguire verso via del Plebiscito oppure girare a sinistra verso l'AltarePatria. Resta assicurata invece la possibilità di svoltare in via del Corso per chi è autorizzato. Dall'AltarePatria, costeggiando il cantiere diC fino aSan Marco, ...