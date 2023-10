Ristori Napoli-Bari | rinviato a mercoledì 25 ottobre il summit in Regione Campania

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“A seguito di una convocazione al MIT per l’On. Luca Cascone, Presidente della IV Commissione Consiliare permanente Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti della, l’incontro in programma domani, venerdì 20, inper condividere i criteri per la strutturazione del programma per il completamento, il riammagliamento e la rifunzionalizzazione delle infrastrutture per la Mobilità interferite dal corridoio ferroviario AV/ACper la definizione dell’iter procedurale che porterà all’erogazione dei fondi per le compensazioni ai Comuni interessati è25ore 15:30 presso l’Auditorium della...