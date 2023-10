Rinascita De Ketelaere | Atalanta senza dubbi | verso il riscatto dal Milan | le cifre | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 19 ottobre 2023) 2023-10-19 16:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: La cura Gasperini sta funzionando. A Bergamo in questo primo scorcio di stagione si è visto un nuovo Charles De, o meglio una versione molto simile a quello vecchio: chiaramente quello che si era messo in mostra con numeri impressionanti per un classe 2001, in Belgio e in Europa con la maglia del Bruges, nerazzurra come quella della Dea. In rossonero invece si è vista la brutta copia di quel fantasista dinoccolato e tecnico, ma spesso abulico e fuori dalla partita: probabilmente il cambio di ruolo effettuato dal tecnico di Grugliasco, che lo ha riavvicinato alla porta schierandolo da seconda punta e smarcandolo da compiti di copertura, si è rivelato la mossa decisiva per invertire il trend. LAE LA SCELTA DELL’– Finora due reti e ...